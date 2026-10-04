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Иркутск Сегодня

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Дети на самокатах попали под машину в Иркутске

Днём 3 октября 27-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь по улице Академической в сторону улицы Лермонтова, сбил двух детей-пешеходов 8 и 9 лет.

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