Сийярто: Украина и Евросоюз будут вынуждены признать договорённости России и США о мире

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что договоренности между РФ и США станут решающими при урегулировании конфликта на Украине и будут приняты всеми другими заинтересованными сторонами, включая Киев.
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