‼️🇺🇦🏴☠Пораженная ракетами военная выставка под Киевом проходила на территории стрелкового комплекса ▪️На картах на этом месте обозначен тир.
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‼️🇺🇦🏴☠Пораженная ракетами военная выставка под Киевом проходила на территории стрелкового комплекса ▪️На картах на этом месте обозначен тир.
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