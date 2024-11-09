Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Лицо Зеленского перекосилось». Источники пишут: Трамп согласовывает встречу с Путиным – на Украине царит настоящий хаос

«Лицо Зеленского перекосилось». Источники пишут: Трамп согласовывает встречу с Путиным – на Украине царит настоящий хаос

Вчера, 6 ноября, стало известно, что новым президентом США был избран Дональд Трамп. Источники тут же принялись писать о реакции мировых лидеров.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Лукашенко всё пытается как-то приспособиться . Вот тебе зачем Трамп и вообще вечно продажный и преступный двуликий Запад ? Тебе оказали доверие охранять  западные рубежи и дали подержаться за наши ракеты , но ты уже начал ими пугать людей , пусть даже и плохих. А теперь набиваешься  к Трампу в друзья , с хохлами продажными  собираешься и далее хороводы водить и контакты строишь без согласования с РФ . Это никак не увязывается с нашей последовательной политикой братьев . Бери пример с западных лизоблюдов те готовы пятки лизать любому руководству (умирающему). Учти чуть оторвёшься от России ты или твои последователи , уйдёшь вслед за хохлами . Предупреждён однажды и навсегда !!!! Быть верным , значит верным быть . Делать всегда надо политику , экономику , а не приспосабливаться
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