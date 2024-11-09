«Лицо Зеленского перекосилось». Источники пишут: Трамп согласовывает встречу с Путиным – на Украине царит настоящий хаос

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Лукашенко всё пытается как-то приспособиться . Вот тебе зачем Трамп и вообще вечно продажный и преступный двуликий Запад ? Тебе оказали доверие охранять западные рубежи и дали подержаться за наши ракеты , но ты уже начал ими пугать людей , пусть даже и плохих. А теперь набиваешься к Трампу в друзья , с хохлами продажными собираешься и далее хороводы водить и контакты строишь без согласования с РФ . Это никак не увязывается с нашей последовательной политикой братьев . Бери пример с западных лизоблюдов те готовы пятки лизать любому руководству (умирающему). Учти чуть оторвёшься от России ты или твои последователи , уйдёшь вслед за хохлами . Предупреждён однажды и навсегда !!!! Быть верным , значит верным быть . Делать всегда надо политику , экономику , а не приспосабливаться