Вчера, 6 ноября, стало известно, что новым президентом США был избран Дональд Трамп. Источники тут же принялись писать о реакции мировых лидеров.
«Лицо Зеленского перекосилось». Источники пишут: Трамп согласовывает встречу с Путиным – на Украине царит настоящий хаос
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Лукашенко всё пытается как-то приспособиться . Вот тебе зачем Трамп и вообще вечно продажный и преступный двуликий Запад ? Тебе оказали доверие охранять западные рубежи и дали подержаться за наши ракеты , но ты уже начал ими пугать людей , пусть даже и плохих. А теперь набиваешься к Трампу в друзья , с хохлами продажными собираешься и далее хороводы водить и контакты строишь без согласования с РФ . Это никак не увязывается с нашей последовательной политикой братьев . Бери пример с западных лизоблюдов те готовы пятки лизать любому руководству (умирающему). Учти чуть оторвёшься от России ты или твои последователи , уйдёшь вслед за хохлами . Предупреждён однажды и навсегда !!!! Быть верным , значит верным быть . Делать всегда надо политику , экономику , а не приспосабливаться
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10 час.
М
Мария
Гегемон пока далёк от умирания. Больше того, он добился всего, о чём мечтал: 1. Разрушил Европку. Наводнил мигрантами, перетащил к себе её промышленность почти полностью, 2. Ослабил нас - заставил воевать с Украиной 3. Укрепил доллар, 3. Запустил свой ВПК 4. Перекрыл СПоток - лишил Европку энергоресурсов, а нас прибыли. Сейчас приступит к Китаю. Задача лишить его наших ресурсов.
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9 час.
Людмила Петрухина
Фейс наркофюрера давно перекошен от злоупотребления кокаина.
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5 час.
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