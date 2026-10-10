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Лантратова: команда Мелании Трамп готова помочь жителям Алёшек

Лантратова: команда Мелании Трамп готова помочь жителям Алёшек

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что команда первой леди США Мелании Трамп выразила готовность подключиться к помощи жителям Алёшек в Херсонской области.

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