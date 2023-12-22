Ранее считалось, что большая белая цапля не гнездится в Московской области.Новое место гнездования серых и белых цапель обнаружено в Подмосковье, хотя ранее считалось, что большая белая цапля в регионе не гнездится.
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