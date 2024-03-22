Ученые узнали, что коты запоминают клички друг друга, но равнодушны к своим хозяевам

ИН

Ирина Некрасова

Что значит "имя хозяина для кошек пустой звук"? Если б они могли его произносить, но молчали - это другое дело. А кошки прекрасно выражают свою любовь к человеку другими способами и средствами. И неправда, что они равнодушны к хозяину. В чем состоит открытие японских учёных, из этой краткой заметки непонятно. Говорю как кошковод и кошковед - эти чудесные творения природы умны, добры и очень привязаны к хозяевам, если те их по-настоящему любят и заботятся о них! Стоит завести кошку - и сами "открытия" ученых окажутся пустым звуком!