С каждым годом становится все очевиднее, что кошки гораздо умнее, чем кажутся. Почему-то эти животные скрывают от нас свои способности, предпочитая оставаться в тени собак.
Ученые узнали, что коты запоминают клички друг друга, но равнодушны к своим хозяевам
Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Что значит "имя хозяина для кошек пустой звук"? Если б они могли его произносить, но молчали - это другое дело. А кошки прекрасно выражают свою любовь к человеку другими способами и средствами. И неправда, что они равнодушны к хозяину. В чем состоит открытие японских учёных, из этой краткой заметки непонятно. Говорю как кошковод и кошковед - эти чудесные творения природы умны, добры и очень привязаны к хозяевам, если те их по-настоящему любят и заботятся о них! Стоит завести кошку - и сами "открытия" ученых окажутся пустым звуком!
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22 час.
А
Александр
слово учённые стало давно именем нарицательным, учённых в кавычках тьма а учения нет совсем от них!!!
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18 час.
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