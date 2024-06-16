Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 428 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Вот только не надо говорить, что это гастарбайтеры. Это обычные мажоры. Русские мажоры ведут себя точно так же.Мигранты с оружие...
  • Eduard
    Это как в комедии"Карнавальная ночь",лектор стоит меж трех сосен и кричит:"Люда ау? Товарищи"!"Сонного Джо" уве...

Билан заявил, что согласен стать отцом ребенка от Лолиты Милявской

Билан заявил, что согласен стать отцом ребенка от Лолиты Милявской

Певица сообщила, что все еще мечтает о детях от Димы.Русский певец Дима Билан сделал предложение своей коллеге Лолите Милявской завести общих детей на сцене премии Муз-ТВ в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТМ
Татьяна Мартыненко
Нечем на себя обратить внимание,Лолита успокойся.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх