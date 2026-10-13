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Пятый канал

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«Космос!» — Успенская пришла в восторг от исполнения Kiliana песни «Небо»

«Космос!» — Успенская пришла в восторг от исполнения Kiliana песни «Небо»

Королева шансона Любовь Успенская высоко оценила исполнение своей песни «Небо» певицей Kiliana в новом выпуске шоу «Битва поколений: Новый вызов», который выйдет на МУЗ-ТВ 17 октября.

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