Королева шансона Любовь Успенская высоко оценила исполнение своей песни «Небо» певицей Kiliana в новом выпуске шоу «Битва поколений: Новый вызов», который выйдет на МУЗ-ТВ 17 октября.
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