Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры после взрывов

Назначенный властями Украины глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в своем Telegram-канале о повреждении нескольких объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
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