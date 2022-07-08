Хоккеист из Уссурийска попал в клуб Александра Овечкина

Хоккеист из Уссурийска попал в клуб Александра Овечкина

В ночь с 7 на 8 июля в Монреале прошел первый раунд драфта НХЛ-2022. Так, клуб Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" выбрал нападающего "Авангарда", уроженца Уссурийска Ивана Мирошниченко под общим 20-м номером, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

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