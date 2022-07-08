Хоккеист из Уссурийска попал в клуб Александра Овечкина

В ночь с 7 на 8 июля в Монреале прошел первый раунд драфта НХЛ-2022. Так, клуб Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" выбрал нападающего "Авангарда", уроженца Уссурийска Ивана Мирошниченко под общим 20-м номером, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "Спорт-Экспресс".
Популярные статьи
- Подозреваемый в убийствах дальнобойщиков, совершенных в 1998 и 2008 году, задержан сотрудниками полиции
- В Красноярске курсант Сибирского юридического института МВД России задержал вооруженного подозреваемого и оказал помощь потерпевшему
- На Балтийском флоте началось плановое летно-тактическое учение вертолетного полка морской авиации
Свежие комментарии