За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

С нами не соскучишься!

Военная тюрьма Гуантанамо находится на американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо. В тюрьме содержатся преступники, обвиняемые в терроризме, участии в боевых действииях на стороне противника, а также лица, не имеющие определённого статуса.