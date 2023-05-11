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За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Военная тюрьма Гуантанамо находится на американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо. В тюрьме содержатся преступники, обвиняемые в терроризме, участии в боевых действииях на стороне противника, а также лица, не имеющие определённого статуса.

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