Сажнева Екатерина и мигранты.

SVБогохульство и мат влекут за собой ад. ну а здесь - бан. Штатный промигрантский колумнист МК Екатерина Сажнева выдала статью о том, что если запретить мигрантам привозить семьи, то это приведёт к росту изнасилований.
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