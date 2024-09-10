БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сажнева Екатерина и мигранты.

Сажнева Екатерина и мигранты.

SVБогохульство и мат влекут за собой ад. ну а здесь - бан. Штатный промигрантский колумнист МК Екатерина Сажнева выдала статью о том, что если запретить мигрантам привозить семьи, то это приведёт к росту изнасилований.

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Комментарии
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Traveller
Поддерживаю пожелание автора по поводу её дочки.
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