Япония закрывает лазейки для поставок чипов и квантовых технологий в КНР На ...

Япония закрывает лазейки для поставок чипов и квантовых технологий в КНРНа фоне давления со стороны США, Япония расширяет список товаров, подлежащих экспортному контролю, включая передовые чипы и оборудование для квантовых компьютеров.
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