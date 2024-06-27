После атаки Севастополя пятью американскими ракетами ATACMS США набрали в рот воды. Заокеанская пресса, не говоря о сути кровавого события, всё сводит к тому, что Байден, мол, разрешил наносить удары вглубь России, но не ракетами ATACMS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии