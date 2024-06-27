ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИЛЕТЕЛО В СЕВАСТОПОЛЬ: УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ АМЕРИКАНСКИХ СМИ

ВТ Василий Топчий Ну и какой выход из этой зависимости? Безвыходных ситуаций не бывает. Ваши гениальные предложения?

Людмила Полищук Это не месть, это естественная защита людей и государства. Если защита будут слабой, недостаточной, то можно ожидать "мёртвой хватки за горло", и всё