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ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИЛЕТЕЛО В СЕВАСТОПОЛЬ: УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ АМЕРИКАНСКИХ СМИ

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИЛЕТЕЛО В СЕВАСТОПОЛЬ: УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ АМЕРИКАНСКИХ СМИ

После атаки Севастополя пятью американскими ракетами ATACMS США набрали в рот воды. Заокеанская пресса, не говоря о сути кровавого события, всё сводит к тому, что Байден, мол, разрешил наносить удары вглубь России, но не ракетами ATACMS.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Ну и какой выход из этой зависимости? Безвыходных ситуаций не бывает. Ваши гениальные предложения?
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4 час.
Людмила Полищук
Это не месть, это естественная защита людей и государства. Если защита будут слабой, недостаточной, то можно ожидать &quot;мёртвой хватки за горло&quot;, и всё
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4 час.
Андрей Тихонов
Ну а дальше, блаблабла и красные полоски?
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1 час.

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