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Выступившая против бюджета депутат Госдумы заявила, что не боится последствий

Выступившая против бюджета депутат Госдумы заявила, что не боится последствий

112,4 тыс прочтений Вчера Независимый депутат Госдумы Оксана Дмитриева, единственная проголосовавшая против проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, заявила RTVI, что не боится последствий, и перечислила причины своего отказа поддержать главный финансовый документ страны.

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