Выступившая против бюджета депутат Госдумы заявила, что не боится последствий

112,4 тыс прочтений Вчера Независимый депутат Госдумы Оксана Дмитриева, единственная проголосовавшая против проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, заявила RTVI, что не боится последствий, и перечислила причины своего отказа поддержать главный финансовый документ страны.