Украина проваливает мобилизацию и терпит неудачи на фронте — Economist

Украина не выполнила план по мобилизации, 24 ноября пишет The Economist. Издание ссылается на украинских военнослужащих и чиновников, которые рассказали, что план мобилизации едва ли выполнен на две трети от запланированных целей.
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