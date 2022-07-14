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«Аякс» может купить за 15 млн евро защитника «Шахтера» и сборной Украины Матвиенко в случае ухода Лисандро в «МЮ»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко интересен «Аяксу». Амстердамцы видят в 26-летнем игроке сборной Украины вероятную замену Лисандро Мартинесу, который близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

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