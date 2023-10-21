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Соловьев уволил Сатановского за оскорбления в адрес Марии Захаровой

Соловьев уволил Сатановского за оскорбления в адрес Марии Захаровой

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил об увольнении эксперта Евгения Сатановского со своего канала. Причиной стали оскорбления в адрес дипломатов высокого ранга — замглавы МИД Михаила Богданова и официального представителя дипломатического ведомства России Марии Захаровой.

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Комментарии
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Владимир Колесников
Только сейчас заметил что ли такое поведение Сатановского? Значит, пока высоких должностных лиц не оскорбит, вроде как все и нормально по Соловьеву (это его же соплеменник).
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17 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обосрался соловей.  Понятно, своя шкура дороже.
Ответить
15 час.

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