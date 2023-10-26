Депутаты комиссии по бюджету поддержали повышение оклада бюджетникам Уссурийска на 10,9 % Индексация размера оплаты труда связана с уровнем инфляции Вопрос повышения оплаты труды муниципальных работников рассмотрели накануне депутаты Думы Уссурийска на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам.