Ультрахолодные атомы собрались в устойчивые квантовые капли без поля

В обычном мире жидкость без контейнера растекается. В квантовом мире ультрахолодных атомов это правило нарушается: при определённых условиях смесь атомов может образовывать самоподдерживающиеся капли, которые не расплываются даже без ограничивающего потенциала.
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