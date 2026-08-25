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Ультрахолодные атомы собрались в устойчивые квантовые капли без поля

Ультрахолодные атомы собрались в устойчивые квантовые капли без поля

В обычном мире жидкость без контейнера растекается. В квантовом мире ультрахолодных атомов это правило нарушается: при определённых условиях смесь атомов может образовывать самоподдерживающиеся капли, которые не расплываются даже без ограничивающего потенциала.

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