1900 подземных толчков произошло в Казахстане с 23 января – МЧС РК

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК с 23 января на территории Казахстана зафиксировал более 1900 подземных толчков, из которых оказались 11 ощутимыми, передаёт inАlmaty.
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