Офицер воюющей в Курской области 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным "Боцман" рассказал, что большинство иностранных наемников, выступивших на стороне ВСУ, гибнут - а не попадают в плен, как их украинские коллеги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии