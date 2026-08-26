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Газета.ру

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Минюст США допустил снос Кеннеди-центра на фоне спора об имени Трампа

Минюст США допустил снос Кеннеди-центра на фоне спора об имени Трампа

Минюст США пригрозил снести здание центра, построенного в Вашингтоне в память об убитом 35-м президенте США Джоне Кеннеди, если из названия учреждения будет убрано имя нынешнего президента Дональда Трампа.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Нас рать! Лучше бы снесли центр бориски-пьяного дирижёра!
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