Журналист Умеренков: глава ЦРУ приезжал в Москву для поддержания диалога

Политический обозреватель Евгений Умеренков в своем материале для kp.ru прокомментировал версию западных СМИ о том, что глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф якобы приезжал в Москву, чтобы предостеречь руководство РФ от «эскалации» конфликта с союзниками Вашингтона по НАТО.