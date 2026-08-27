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Газета.ру

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Журналист Умеренков: глава ЦРУ приезжал в Москву для поддержания диалога

Журналист Умеренков: глава ЦРУ приезжал в Москву для поддержания диалога

Политический обозреватель Евгений Умеренков в своем материале для kp.ru прокомментировал версию западных СМИ о том, что глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф якобы приезжал в Москву, чтобы предостеречь руководство РФ от «эскалации» конфликта с союзниками Вашингтона по НАТО.

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