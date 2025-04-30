Кабмин РФ одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Мьянмой

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил проект соглашения между российским кабмином и правительством Мьянмы о безвизовом режиме, распоряжение обнародовано на портале правовой информации.
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