Ограничение движения в Металлургическом районе Челябинска продлили еще на три недели

Ограничение движения по улице Сталеваров в Челябинске продлено. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с продолжением работ по реконструкции участка теплотрассы поэтапное ограничение движения транспорта по улице Сталеваров на участке от дома №26 до дома №42 продлено до 20 октября.