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Ограничение движения в Металлургическом районе Челябинска продлили еще на три недели

Ограничение движения в Металлургическом районе Челябинска продлили еще на три недели

Ограничение движения по улице Сталеваров в Челябинске продлено. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с продолжением работ по реконструкции участка теплотрассы поэтапное ограничение движения транспорта по улице Сталеваров на участке от дома №26 до дома №42 продлено до 20 октября.

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