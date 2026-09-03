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Грузоперевозки ...

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Срыв погрузки — кто несёт ответственность и как защитить свои интересы

Срыв погрузки — кто несёт ответственность и как защитить свои интересы

Срыв погрузки — один из самых неприятных сценариев в логистике. Для грузоотправителя это риск остановки производства или нарушения контрактов с покупателями, а для перевозчика — потеря времени, холостой пробег и недополученная прибыль.

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