Плохой сон может привести к диабету II типа, показывают исследования Максим МорозовНедостаток сна становится все более распространенной проблемой в современном обществе, а его последствия многочисленны и серьезны.
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