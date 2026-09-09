БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Военная база ВС РФ в Гюмри: Если наши уйдут из Армении, то ваша Армения просто вернется в Турцию

Военная база ВС РФ в Гюмри: Если наши уйдут из Армении, то ваша Армения просто вернется в Турцию

Максим Шевченко: «Армянская диаспора многое определяет в отношениях Еревана и Москвы, но так быть не должно» Ирина Мишина На фото: военнослужащие 102-й российской военной базы в Гюмри, Армения.

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