За кормление голубей решили сажать в тюрьму в азиатском мегаполисе

Власти Гонконга запретили жителям кормить диких голубей. Нарушителей правил оштрафуют или посадят в тюрьму, сообщили в Департаменте сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга, передает РИА Новости.
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