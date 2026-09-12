Фестиваль Росгвардии собрал более 25 тысяч человек в «Лужниках»

Военно-спортивный фестиваль Росгвардии состоялся в московском комплексе «Лужники» с участием более 25 тысяч человек.
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