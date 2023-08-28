Как «маска шута» помогла Никите Сергеевичу выжить и отомстить Сталину: Кем на самом деле был генсек СССР Хрущев
Глядя на бывшего генсека СССР Никиту Хрущева, представляешь доброго, общительного и целеустремленного человека.
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К ВЛАСТИ ПРИШЕЛ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛОЖЕНЦЕВ И НЕДОТЕП И ВСЕ ОНИ БЫЛИ ЛИШЬ ШЕСТЕРКАМИ СТАЛИНА ИСПОЛНИТЕЛЯМИ , ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМОСТЬ ОППОЗИЦИИ ГЛАВНЕЙШАЯ ЦЕЛЬ НЕ ДОПУСКА К ВЛАСТИ ШЕСТЕРОК !!!
Но в октябре его маненечко тово...
Тады всю правду мы узнали про ево:
Что он с три хера накрутил,
Что он Насера наградил
И что свербило, дескать, в жо...е у ево.
Статья, скорее всего, заказная. Статью написал негодяй.
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