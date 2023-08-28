Как «маска шута» помогла Никите Сергеевичу выжить и отомстить Сталину: Кем на самом деле был генсек СССР Хрущев

К ВЛАСТИ ПРИШЕЛ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛОЖЕНЦЕВ И НЕДОТЕП И ВСЕ ОНИ БЫЛИ ЛИШЬ ШЕСТЕРКАМИ СТАЛИНА ИСПОЛНИТЕЛЯМИ , ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМОСТЬ ОППОЗИЦИИ ГЛАВНЕЙШАЯ ЦЕЛЬ НЕ ДОПУСКА К ВЛАСТИ ШЕСТЕРОК !!!

Olegus

Но в октябре его маненечко тово... Тады всю правду мы узнали про ево: Что он с три хера накрутил, Что он Насера наградил И что свербило, дескать, в жо...е у ево.