Тайны Истории

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  • Александр Рожков
    Статья, скорее всего, заказная. Статью написал негодяй.Как «маска шута» ...
  • Olegus
    Но в октябре его маненечко тово... Тады всю правду мы узнали про ево: Что он с три хера накрутил, Что он Насера награ...Как «маска шута» ...
  • Андрей nirvana
    К ВЛАСТИ ПРИШЕЛ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛОЖЕНЦЕВ И НЕДОТЕП И ВСЕ ОНИ БЫЛИ ЛИШЬ ШЕСТЕРКАМИ СТАЛИНА ИСПОЛНИТЕЛЯМИ , ПОЭТОМУ НЕОБХО...Как «маска шута» ...

Как «маска шута» помогла Никите Сергеевичу выжить и отомстить Сталину: Кем на самом деле был генсек СССР Хрущев

Как «маска шута» помогла Никите Сергеевичу выжить и отомстить Сталину: Кем на самом деле был генсек СССР Хрущев

Глядя на бывшего генсека СССР Никиту Хрущева, представляешь доброго, общительного и целеустремленного человека.

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Комментарии
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Андрей nirvana
К ВЛАСТИ ПРИШЕЛ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛОЖЕНЦЕВ И НЕДОТЕП И ВСЕ ОНИ БЫЛИ ЛИШЬ ШЕСТЕРКАМИ СТАЛИНА ИСПОЛНИТЕЛЯМИ , ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМОСТЬ ОППОЗИЦИИ ГЛАВНЕЙШАЯ ЦЕЛЬ НЕ ДОПУСКА К ВЛАСТИ ШЕСТЕРОК !!!
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6 час.
Olegus
Но в октябре его маненечко тово... Тады всю правду мы узнали про ево: Что он с три хера накрутил, Что он Насера наградил И что свербило, дескать, в жо...е у ево.
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6 час.
Александр Рожков
Статья, скорее всего, заказная. Статью написал негодяй.
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5 час.

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