Прогноз погоды в Крыму на 10 марта

Прогноз погоды в Крыму на 10 мартаВ Симферополе +13 и малооблачноВ Севастополе +11 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +10 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +11 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +16 и облачно с прояснениямиВ Ялте +13 и малооблачноВ Алуште +13 и малооблачноВ Керчи +11 и.