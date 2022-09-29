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Огонь уничтожил дачный дом в Уссурийске

Огонь уничтожил дачный дом в Уссурийске

В районе слободы в Уссурийске горел дачный дом. Несмотря на оперативную работу пожарной бригады, здание выгорело до основания, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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