Огонь уничтожил дачный дом в Уссурийске

В районе слободы в Уссурийске горел дачный дом. Несмотря на оперативную работу пожарной бригады, здание выгорело до основания, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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