Женщина устроила из чужого подъезда крольчатник, куда таскает тухлые продукты, пока соседи задыхаются

В Урае у жителей одного из подъездов необычное соседство — стадо кроликов. Как местные рассказали, организатором фермы стала ненормальная женщина, которая въехала в 2 пустые квартиры, поселив туда ушастых.
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