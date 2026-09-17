Трамп: российско-украинский конфликт будет урегулирован очень скоро

Конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован очень скоро, работа в этом направлении ведется. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Северная Каролина, передает ТАСС.
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