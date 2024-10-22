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Преподавателя из Подмосковья подозревают в растлении ученицы

Преподавателя из Подмосковья подозревают в растлении ученицы

Жертвой стала девочка младше 14 лет.В городском округе Домодедово задержали преподавателя школы, которого подозревают в растлении ученицы.

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