ЦИК перечислил партии, преодолевшие пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму Валерий ЗВОНАРЕВ Партии ЕР, КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» преодолевают пятипроцентный барьер на выборах депутатов Госдумы по списку после обработки 95,45% протоколов.