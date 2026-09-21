ЦИК перечислил партии, преодолевшие пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму Валерий ЗВОНАРЕВ Партии ЕР, КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» преодолевают пятипроцентный барьер на выборах депутатов Госдумы по списку после обработки 95,45% протоколов.
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