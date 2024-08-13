Алексей Бузу: "Полиция расследует, похитили ли мошенники деньги у граждан"

Полиция расследует, не были ли обмануты некоторые люди после того, как Министерство труда и социальной защиты было предупреждено о мошенничестве, нацеленном на правительственную программу Ajutor la contor.
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