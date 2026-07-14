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Авторадио

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В Минфине назвали главные схемы обмана туристов

Мошенники всё чаще используют летний туристический сезон для обмана россиян. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минфин, отдыхающим предлагают горящие туры по подозрительно низким ценам, а после предоплаты перестают выходить на связь.

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