История и археология: Жареные лебеди, холодная ботвинь и не только: Какие блюда любили российские цари и императоры

Русская кухня постоянно развивалась и обогащалась за счет контактов с другими культурами. Под влиянием французской и итальянской кухонь появились новые блюда, но традиционные рецепты и кулинарные традиции бережно передавались из поколения в поколение.
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