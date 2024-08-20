SpaceX получила разрешение на апгрейд спутниковой группировки Starlink Компания Spa...

SpaceX получила разрешение на апгрейд спутниковой группировки StarlinkКомпания SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи (FCC) США на проведение модернизации своей спутниковой группировки Starlink путём замены спутников первого поколения на космические аппараты Starlink Gen2 второго поколения.
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