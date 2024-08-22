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Оккупированный ВСУ Херсон частично остался без света

Оккупированный ВСУ Херсон частично остался без света

Российский город Херсон, временно оккупированный украинскими войсками, частично обесточен. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава подчинённой киевскому режиму областной военной администрации Александр Прокудин.

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