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JTM: долгий ковид, СХУ, ПТСР, артрит и рассеянный склероз бьют по одним системам

JTM: долгий ковид, СХУ, ПТСР, артрит и рассеянный склероз бьют по одним системам

Ученые предложили возможную «объединяющую теорию» хронической усталости: пять на первый взгляд совершенно разных состояний нарушают одни и те же биологические сети — связанные с иммунитетом, обменом веществ и выработкой энергии в клетках.

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