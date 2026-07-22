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Врач Азизова: мороженое при боли в горле может уменьшить неприятные ощущения

Врач Азизова: мороженое при боли в горле может уменьшить неприятные ощущения

Однозначного вреда от мороженого при боли в горле нет. Более того, холод может временно уменьшить боль и неприятные ощущения при глотании: при ангине воспалённые ткани горла могут быть отёчными и болезненными, поэтому охлаждение слизистой способно временно уменьшить чувствительность нервных окончаний и сделать глотание более комфортным.

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