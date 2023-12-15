Отца стрелявшей в брянской гимназии девочки выпустили из СИЗО

Дмитрию Афанаскину назначили запрет определенных действийБрянский областной суд отпустил из СИЗО Дмитрия Афанаскина, отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии №5, и избирал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
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