В Крыму национализируют квартиру украинского олигарха Хомутынника

В новый пакет национализации крымских активов олигархов Украины добавили квартиру украинского олигарха Виталия Хомутынника, сообщил в беседе с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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