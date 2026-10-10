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Руль не нужен? Автомобили будущего смогут сами ездить и общаться друг с другом

Руль не нужен? Автомобили будущего смогут сами ездить и общаться друг с другом

Автомобили в ближайшие десять лет могут получить сразу несколько функций, которые сегодня кажутся футуристическими: самостоятельное управление, связь с другими машинами и получение энергии от солнца, сообщает портал livescience.

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