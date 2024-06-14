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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кристал Пэлас» за 15 млн подписал Риада из «Бетиса». Испанцы выкупили защитника у «Барсы» за 3 млн

«Кристал Пэлас» за 15 млн подписал Риада из «Бетиса». Испанцы выкупили защитника у «Барсы» за 3 млн

«Бетис» год назад арендовал 20-летнего марокканца с обязательным выкупом за 3 млн евро. Этим летом клуб из Севильи воспользовался своей опцией, а затем перепродал Риада в АПЛ за 15 миллионов, Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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